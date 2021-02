Steffen schiesst Wolfsburg per Doppelpack zum Sieg

Der VfL Wolfsburg mit Renato Steffen und Kevin Mbabu liess in der Bundesliga bei Aufsteiger Bielefeld mit Cédric Brunner nie Zweifel aufkommen. Der Champions-League-Aspirant trat dominant auf und gewann gegen den Abstiegskandidaten verdient mit 3:0.

Steffen war beim 5. Sieg der «Wölfe» in den letzten 6 Partien die prägende Figur. Der Schweizer Nationalspieler war an vielen gefährlichen Situationen beteiligt und krönte seinen Auftritt mit 2 Treffern:

29. Minute: Steffen verwertet nach einer Wolfsburger Kombination über mehrere Stationen zum verdienten 1:0.

Steffen verwertet nach einer Wolfsburger Kombination über mehrere Stationen zum verdienten 1:0. 47. Minute: Der Flügelspieler profitiert kurz nach dem Seitenwechsel von einem Fehler von Arminia-Goalie Stefan Ortega und bringt dessen Abpraller mühelos zum vorentscheidenden 2:0 im Tor unter.

Wolfsburg überholt die Eintracht

Dank des ungefährdeten Dreiers springt Wolfsburg in der Tabelle vorläufig auf den 3. Platz. Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg am Samstag gegen Leader Bayern München aber wieder an den Wolfsburgern vorbeiziehen.