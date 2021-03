An Weihnachten war die Welt in Liverpool noch in Ordnung. Nach einem 7:0-Sieg bei Crystal Palace lagen die «Reds» auf Platz 1 in der Premier League und waren auf bestem Weg Richtung Titelverteidigung. Doch dann folgte ein beispielloser Niedergang:

Nur noch 3 Siege in den folgenden 13 Liga-Spielen

Erstmals in der Klub-Geschichte 5 Heim-Niederlagen in Folge

Absturz auf Platz 7 mit 4 Punkten Rückstand auf die CL-Plätze

Kein Wunder, war Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach dem 0:1 gegen Chelsea bedient: «Es ist einfach ärgerlich, immer und immer wieder über dieselben Dinge reden zu müssen.»

Das Rennen läuft noch. Es gibt noch viele Spiele.

Mit ein Grund ist natürlich die Verletzungsmisere. 7 Stammspieler fallen aktuell aus, davon je 3 Innenverteidiger und 3 defensive Mittelfeldspieler. Die fehlende Stabilität ist augenscheinlich. Dennoch gibt sich Klopp kämpferisch: «Das Rennen läuft noch. Es gibt noch viele Spiele.»

Tuchel ungeschlagen

Ganz anders die Gefühlslage bei Klopps Antipode Thomas Tuchel: In den 10 Spielen seit seiner Ankunft ist Chelsea noch ungeschlagen (7 Siege) und aktuell auf einem CL-Platz.