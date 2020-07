Atalanta hat es am drittletzten Spieltag verpasst, den Druck auf Leader Juventus etwas zu erhöhen. Bei der AC Milan resultierte für das Team von Remo Freuler ein 1:1. Der Schweizer Internationale stand von Beginn an auf dem Rasen und wurde nach 69. Minuten ausgewechselt. Inter Mailand hat am Samstag die Chance, mit einem Sieg an Atalanta vorbeizuziehen.

Calhanoglus Freistoss-Kunststück

Beide Treffer im San Siro fielen vor der Pause. Den Anfang machte der türkische Internationale Hakan Calhanoglu mit einem direkt verwandelten Freistoss aus sehr spitzem Winkel. Atalanta-Schlussmann Pierluigi Gollini konnte nichts ausrichten.

Rund 10 Minuten später vergab Ruslan Malinowskyj die goldene Chance zum Ausgleich, als er vom Penaltypunkt an Gianluigi Donnarumma scheiterte. Atalanta holte Verpasstes aber bald nach. Duvan Zapata stand in der 34. Minute genau richtig, um zum 1:1 einzuschieben.

Juventus am Sonntag

Am kommenden Sonntag kommt Juventus Turin zu seinem 2. Matchball. Dann kann die «alte Dame» gegen Sampdoria den 9. «Scudetto» in Serie perfekt machen.