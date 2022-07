Bild 1 / 5

Legende: Noah Okafor, Red Bull Salzburg Der 22-jährige Stürmer ist der Star der Schweizer in Österreich. Seit Januar 2020 spielt er für Salzburg und hat seither gleich dreimal das Double gefeiert. Vergangene Saison startete er so richtig durch und verbuchte 14 Tore sowie 10 Assists in 33 Partien. Ein Wechsel in eine Topliga lag in der Luft, doch Okafor wird erneut für RB angreifen. imago images/Revierfoto