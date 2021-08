Xherdan Shaqiri verlässt Liverpool nach 3 Jahren und wechselt zu Olympique Lyon.

Die Franzosen überweisen für den Schweizer Internationalen 6 Millionen Euro, 5 weitere Millionen könnten je nach Erfolg noch dazu kommen.

Der 29-jährige Shaqiri erhält bei «OL» einen Vertrag bis 2024.

Der Wechsel, der sich in den letzten Wochen abgezeichnet hat, ist nun endgültig fix. Xherdan Shaqiri zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit beim FC Liverpool und wirbelt ab sofort für den Angriff von Olympique Lyon.

Nachdem der Ligue-1-Klub den Transfer bereits am Sonntagabend angekündigt hatte, unterschrieb Shaqiri am Montag nach Bestehen des Medizintests einen Vertrag bis 2024. Lyon hat für den 29-Jährigen 6 Millionen Euro an die «Reds» überwiesen, 5 weitere könnten je nach Erfolg maximal noch dazu kommen.

Schweiz, Deutschland, Italien, England und Frankreich

Shaqiri spielte seit 2018 beim FC Liverpool, mit dem er 2019 die Champions League und 2020 den Meistertitel gewann. Er konnte sich in der hochkarätig besetzten Offensive aber nie durchsetzen. Zuvor hatte der 29-jährige Mittelfeldspieler beim FC Basel, Bayern München, Inter Mailand und Stoke City unter Vertrag gestanden.

Damit kann der «Zauberwürfel» auf einen dekorierten Werdegang mit Engagements in 4 der 5 Top-Ligen Europas zurückblicken. Einzig in Spaniens LaLiga ist Shaqiri (noch) nicht auf Torejagd gegangen.