Legende: Trifft derzeit am Laufmeter Haris Tabakovic. imago images/Matthias Koch

Haris Tabakovic wird künftig wohl für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina auflaufen. Der 29-jährige Stürmer von Hertha Berlin wurde am Donnerstag von Nationaltrainer Savo Milosevic für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und die Slowakei aufgeboten.

Tabakovic ist in der Schweiz geboren und schweizerisch-bosnischer Doppelbürger. Er spielte für verschiedene Schweizer Junioren-Nationalteams (U18 bis U21), wurde aber nie für die A-Nati aufgeboten. Kommt er in der EM-Quali in einem der beiden Spiele zum Einsatz, wird das auch künftig nie mehr der Fall sein.

In der vergangenen Saison hatte sich Tabakovic bei Austria Wien ins Rampenlicht gespielt und sich auf diese Spielzeit hin Hertha Berlin angeschlossen. Dort erzielte er in 12 Pflichtspielen ebenso viele Tore. Am Mittwoch hatte er mit zwei Treffern massgeblichen Anteil am 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Mainz.