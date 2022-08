Legende: Traf für die Hessen Djibril Sow. IMAGO / Team 2

Auch dank einem Treffer von Djibril Sow kam Eintracht Frankfurt in der 4. Runde zum ersten Sieg in der laufenden Bundesliga. Beim turbulenten 4:3-Erfolg des Europa-League-Gewinners in Bremen gelang Sow in der 48. Minute mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze das vorentscheidende 4:2.

Erstes Tor in diesem Jahr

Für den Schweizer Mittelfeldspieler war das Tor im Weserstadion das erste in diesem Kalenderjahr. In der Bundesliga hatte er seinen letzten Treffer im vergangenen Dezember erzielt. Nun steht er bei vier Bundesliga-Toren in 93 Partien. Nebst Sow reihte sich unter anderem auch Weltmeister Mario Götze – er markierte in der 2. Minute die frühe Führung für die Hessen – in die Torschützenliste ein.

Andere Sonntagspartie endet torlos Box aufklappen Box zuklappen Im einzigen anderen Sonntagsspiel der Bundesliga trennten sich der FC Köln und der VfB Stuttgart 0:0. Der Gastgeber vermochte aus einer 35-minütigen Überzahl keinen Profit zu schlagen.

Bremen, das in der Runde zuvor mit der späten Wende zum 3:2-Sieg gegen Dortmund für Furore gesorgt hatte, traf auch gegen die Frankfurter in der Nachspielzeit. Aber nur einmal durch den Penalty von Niclas Füllkrug zum 3:4 – diesmal blieb der Anschlusstreffer aber Resultatkosmetik.