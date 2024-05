Legende: Zum zweiten Mal in Serie schottischer Meister Benjamin Siegrist. imago images/AFLOSPORT

Schottland: Siegrist mit Celtic erneut Meister

Der Schweizer Goalie Benjamin Siegrist gewinnt auch in seiner zweiten Saison mit Celtic Glasgow den schottischen Meistertitel. Der U17-Weltmeister von 2009 kam als Goalie Nummer 3 allerdings in beiden Jahren zu keinem einzigen Einsatz in der Liga. Für Celtic ist es der 54. Titel. Damit ist der Klub nur noch eine gewonnene Meisterschaft vom Stadtrivalen und Rekordmeister Rangers entfernt. Die Glasgow Rangers liegen in dieser Saison nach der vorletzten Runde sechs Punkte hinter Celtic.

Premier League: Schär wieder auf dem Platz

Fabian Schär meldet sich rechtzeitig vor der Bekanntgabe des Schweizer EM-Kaders am Freitag nach überstandener Oberschenkelverletzung zurück. Der Innenverteidiger, der mit Newcastle zwei Partien verpasst hatte, wurde auswärts bei der 2:3-Niederlage gegen Manchester United nach einer guten Stunde eingewechselt. ManUnited schloss nun punktemässig zu Newcastle auf, Chelsea zog mit einem 2:1-Auswärtssieg in Brighton auf drei Punkte davon.