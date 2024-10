Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Traf erneut für Gladbach Tim Kleindienst (Mitte). imago images/DeFodi

Bundesliga: Remis zwischen Mainz und Gladbach

Der Schweizer Trainer Gerardo Seoane ist mit Borussia Mönchengladbach im Freitagsspiel der 8. Bundesliga-Runde zu einem 1:1 beim zuhause noch sieglosen Mainz gekommen. Die Mainzer gingen durch ein Eigentor von Stefan Lainer in der 55. Minute in Führung. Diese hatte aber nicht lange Bestand. Schon zwei Minuten später glich der deutsche Nationalspieler Tim Kleindienst aus. Silvan Widmer kam für Mainz erst in der Schlussphase zum Einsatz, seine Nationalmannschaftskollegen auf der Gegenseite, Jonas Omlin und Nico Elvedi, fehlten verletzt.