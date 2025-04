Legende: Ein ungewohntes Bild Désiré Doué muss mit PSG die 1. Niederlage der laufenden Meisterschaft hinnehmen. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Pariser Ungeschlagenheit endet am 31. Spieltag

Paris St-Germain, das bereits als Meister feststeht, hat nach 24 Siegen und 6 Unentschieden in der Ligue 1 zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Die Hauptstädter mussten sich zuhause Nizza mit 1:3 geschlagen geben. Fabian Ruiz konnte die Partie kurz vor der Pause zwar ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel führten Morgan Sanson mit seinem 2. Treffer des Abends und Youssouf Ndayishimiye die Gäste aber zum Sieg. Bereits letzte Saison hatten die Südfranzosen im Prinzenpark gewonnen und PSG eine von zwei Saisonniederlagen hinzugefügt.

Bundesliga: Heidenheim landet Befreiungsschlag in Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat am 31. Spieltag der Bundesliga die 6. Heimniederlage in Folge einstecken müssen. Mathias Honsak schoss die Gäste aus Heidenheim mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze in der 89. Minute zum 1:0-Sieg. Damit verschaffte der Österreicher Heidenheim, das nach wie vor auf dem Relegationsplatz liegt, etwas Luft im Abstiegskampf. Stuttgart auf der anderen Seite, bei dem Leonidas Stergiou und Fabian Rieder in der 2. Halbzeit ausgewechselt wurden, verbleibt an 11. Stelle.

Resultate