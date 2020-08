Inter sichert sich Rang 2

In der letzten Runde der Serie A hat Inter Mailand am Samstag die Vize-Meisterschaft perfekt gemacht. Im Direktduell bei Atalanta Bergamo gewann das Team von Coach Antonio Conte 2:0. Danilo D'Ambrosio (1.) und Ashley Young (20.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Atalanta verlor erstmals nach 17 Partien ohne Niederlage wieder. Remo Freuler wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Atalanta verpasste zwar die 100-Tore-Marke um 2 Treffer, beendet die Saison aber auf Platz 3. Dies, weil Lazio Rom bei Napoli 1:3 tauchte. Toschützenkönig Ciro Immobile egalisierte mit seinem 36. Treffer den Torrekord in der Serie A.

Milan siegt weiter, Juventus verliert erneut

Die AC Milan hat ihren Höhenflug auch im letzten Spiel der Saison fortgesetzt. Die Rossoneri bezwangen Cagliari zuhause 3:0 und feierten den 9. Sieg im 12. Spiel seit dem Re-Start (bei 3 Remis). Nach einem Eigentor durch Ragnar Klavan (10.) sorgten Zlatan Ibrahimovic (55.) und Javier Castillejo (57.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Meister Juventus Turin verlor trotz 1:0-Führung zuhause gegen die AS Roma 1:3. Die «Alte Dame» hatte bereits am Mittwoch gegen Cagliari verloren.