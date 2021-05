England: ManCity gewinnt bei Palace

Manchester City hat dank eines 2:0-Sieges bei Crystal Palace einen grossen Schritt in Richtung des 7. englischen Meistertitels gemacht. Durch den 25. Saisonsieg vergrösserte das Team von Trainer Pep Guardiola den Vorsprung auf Manchester United auf 13 Punkte und könnte nun bereits am Sonntag «auf der Couch» den Titel feiern. Dazu müsste der Stadtrivale gegen den bereits entthronten Titelverteidiger Liverpool verlieren. City war Gegner Crystal Palace in allen Belangen überlegen und kam durch einen Doppelschlag von Sergio Agüero (57.) sowie Ferran Torres (59.) zum verdienten Erfolg.