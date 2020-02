Legende: Erzielte das 3:0 Amiens Fousseni Diabaté beim Überschlag. imago images

Frankreich: Amiens und Paris bieten Spektakel-Unentschieden

In der Nachspielzeit erzielte Amiens, das seit Anfang November auf einen Sieg in der Meisterschaft wartet, doch noch das 4:4 und sicherte sich gegen den Leader einen Punkt. Zuvor war das Heimteam in den ersten 40 Minuten mit 3:0 in Führung gegangen. Die Pariser, die wegen des CL-Spiels vom Dienstag gegen Dortmund diverse Stars schonten, schalteten dann aber einige Gänge hoch und erzielten die nächsten 4 Treffer.

England: Liverpool sichert sich CL-Platz

Liverpool nähert sich seinem ersten Meistertitel seit 30 Jahren weiter in grossen Schritten. Beim Premier-League-Schlusslicht Norwich kamen die «Reds» zum 17. Sieg in Folge. Liverpool musste sich das 1:0 in Norwich hart erkämpfen. Erst in der 78. Minute gelang Joker Sadio Mané der goldene Treffer. Dank dem Sieg kann Liverpool rechnerisch nicht mehr von einem Champions-League-Platz verdrängt werden.

Spanien: Barcelona schliesst zu Madrid auf

Der FC Barcelona gewann das Spitzenspiel der spanischen Meisterschaft gegen Getafe mit 2:1. Damit schlossen die Katalanen vorübergehend punktemässig zu Leader Real Madrid auf.