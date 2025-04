Legende: Am Boden Steht symbolisch für die ganze Inter-Mannschaft: Nicolo Barella. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Was ist bloss mit Inter los?

Inter Mailand hat die 3. Niederlage in Folge kassiert. Das Team um Yann Sommer verlor 3 Tage vor dem Champions-League-Halbfinal gegen Barcelona in der Serie A zuhause gegen die AS Roma 0:1. Die Mailänder haben damit in den letzten 8 Tagen 3 Mal verloren: im Cup-Halbfinal gegen Milan sowie in der Meisterschaft gegen Bologna und jetzt Rom. Inter könnte damit im Meisterrennen Boden auf Napoli verlieren. Die Süditaliener spielen am Sonntagabend zuhause gegen Torino und könnten auf 3 Punkte davonziehen.

Resultate