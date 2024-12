Legende: Hatten gut lachen Kylian Mbappé und Co. Imago/DeFodi Images

LaLiga: Real zieht an Barcelona vorbei

Real Madrid hat Sevilla in einem attraktiven Spiel mit 4:2 in die Knie gezwungen. Kylian Mbappé eröffnete das Skore nach 10 Minuten. Federico Valverde (20.), Rodrygo (34.) und Brahim Diaz (53.) erzielten die weiteren Tore für das Heimteam. Die Andalusier, bei denen Djibril Sow wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, konnten zwischendurch lediglich 2 Mal verkürzen. Dank dem Dreier bleibt das Team von Carlo Ancelotti an Leader Atletico dran. Der Rückstand auf den Stadtrivalen, der am Samstag Barcelona im Spitzenspiel niedergerungen hatte , beträgt nach wie vor einen Punkt. Die Katalanen lauern – mit einem Spiel mehr – 2 Zähler hinter den «Königlichen».

