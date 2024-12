6:0: Inter bleibt nach Gala in Rom an Atalanta dran

Legende: Bejubelt das 3:0 Nicolo Barella. IMAGO / LaPresse

Serie A: Inter überfährt Lazio

Inter Mailand bleibt im Titelrennen an Leader Atalanta Bergamo dran. Nach dem 6:0 bei Lazio Rom liegt der Titelverteidiger bei einer Partie in der Hinterhand nur drei Punkte hinter den Bergamasken. Hakan Calhanoglu eröffnete das Skore in Rom in der 41. Minute per Penalty. Federico Dimarco vor - (45.) und Nicolo Barella (51.) und Denzel Dumfries nach der Pause (53.) sorgten innert weniger Minuten für die Entscheidung. Yann Sommer blieb weitestgehend beschäftigungslos und hielt seinen Kasten zum 7. Mal in dieser Serie-A-Saison rein.

