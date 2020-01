Legende: Feierte einen Hattrick Sergio Agüero. Keystone

England: City und Agüero mit Gala

Manchester City hat den 2. Platz zurückerobert. Das Team von Coach Pep Guardiola fertigte Aston Villa auswärts 6:1 ab. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt 14 Punkte. Beim Kantersieg in Birmingham traf Riyad Mahrez (18./24.) doppelt, Sergio Agüero (28./57./81.) gar dreifach. Der Argentinier stellte damit 2 Bestmarken auf: Er ist der Spieler mit den meisten Hattricks in der Premier-League-Geschichte (12) und der beste ausländische Torschütze.

Italien: Juventus bei Halbzeit alleiniger Leader

Juventus Turin ist dank dem 2:1-Sieg bei der AS Roma nach der Hinrunde der Serie A alleiniger Leader. Inter Mailand liegt 2 Punkte zurück. Schon nach 10 Minuten und den Toren von Verteidiger Merih Demiral und Cristiano Ronaldo (Penalty) führte Juventus 2:0.

Frankreich: PSG gibt wieder einmal Punkte ab

Nach 6 Siegen in Serie ist Paris Saint-Germain in der Ligue 1 wieder einmal gestolpert. Im Heimspiel gegen Monaco verspielte der Leader zwei Mal eine Führung und musste sich schliesslich trotz 2 Toren von Neymar mit einem 3:3 zufrieden geben. Der eingewechselte Algerier Islam Slimani schoss für Monaco in der 70. Minute den Ausgleich.