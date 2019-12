8. Sieg in Serie: Leicester weiter in Fahrt

Mehr aus dieser Rubrik

England: Leicester überrascht weiter

Leicester City bleibt in der Premier League erster Verfolger von Leader Liverpool. Die «Foxes» feierten bei Aston Villa einen 4:1-Sieg und damit den 8. Liga-Sieg in Serie. In all diesen Spielen traf auch Jamie Vardy, der am Sonntag die Tore Nummer 15 und 16 markierte und klar bester Torschütze der Liga ist.

Resultate Übersicht Premier League

Schottland: Celtic gewinnt Ligapokal

Celtic Glasgow hat durch ein 1:0 in einem hitzigen Final vor 51'866 Zuschauern gegen den Stadtrivalen Rangers den Ligapokal gewonnen. Die Rangers sind am Donnerstag der letzte Gegner von YB in der Europa-League-Gruppenphase.

Legende: Der 19. Titelgewinn im Ligapokal Celtic Glasgow in Feierlaune. Getty Images

Italien: Dzemaili mit Niederlage

Blerim Dzemaili hat mit Bologna zuhause gegen die AC Milan mit 2:3 verloren. Während Dzemaili in der 64. Minute ausgewechselt wurde, sah Milans Ricardo Rodriguez das Spiel von der Bank aus.

Resultate Übersicht Serie A

Frankreich: Bordeaux verliert wieder einmal

In der Ligue 1 musste Girondins Bordeaux gegen Marseille eine 1:3-Niederlage einstecken – zählte aber wieder auf die Dienste von Loris Benito, der in der Woche zuvor nur Ersatz war. Der Schweizer wurde in der 68. Minute vom Feld geholt. Es war die erste Niederlage für das Team seit Ende Oktober.