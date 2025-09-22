Legende: Der Aufsteiger zu Gast beim Meister Michel Aebischer im Zweikampf mit Napolis Rasmus Höjlund. imago images/LaPresse

Serie A: Aebischers Pisa unterliegt Meister Napoli

4. Sieg im 4. Serie-A-Spiel für Napoli: Der Meister liess sich auch von Aufsteiger Pisa nicht aufhalten, siegte zuhause 3:2 und führt die Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Pisa mit Michel Aebischer in der Startelf schöpfte nach einer Stunde Hoffnung, als M'Bala Nzola die Napoli-Führung durch Billy Gilmour (39.) mittels Penalty ausgleichen konnte. Doch Leonardo Spinazzola (73.) und Lorenzo Lucca (82.) sorgten doch noch für den Heimsieg. Lorran Lucas' Anschlusstreffer kam zu spät (90.).

Ligue 1: Erste Saisonniederlage für PSG

Paris St-Germain hat in der 5. Runde der Ligue 1 die 1. Niederlage bezogen. Der amtierende Champions-League-Sieger verlor bei Olympique Marseille 0:1. Nayef Aguerd profitierte nach 5 Minuten von einem Patzer des Pariser Goalies Lucas Chevalier. Für «OM» war es der 1. Heimsieg gegen Paris seit 14 Jahren. Die Partie war ursprünglich am Sonntagabend angesetzt gewesen, musste aber wegen starker Regenfälle verschoben werden.

Resultate