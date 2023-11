Akanji mit Torpremiere in der Premier League

Legende: Erstmals Torschütze in der Premier League Manuel Akanji (hier im Zweikampf mit Dominic Solanke). Imago Images/Action Images

Premier League: Akanji trifft bei City-Sieg

Manchester City hat vorübergehend wieder die Tabellenführung übernommen. Die «Citizens» schlugen Bournemouth zuhause mit 6:1 und liegen nun 1 Punkt vor Tottenham. Manuel Akanji erzielte dabei sein erstes Tor in der Premier League. Der Nati-Verteidiger wurde von Teamkollege Jérémy Doku angeschossen und lenkte den Ball zum zwischenzeitlichen 3:0 ins Tor ab (37.). Einziger Wermutstropfen für City: Erling Haaland musste nach einem Schlag zur Pause ausgewechselt werden. Ob er am Dienstag in der Champions League gegen YB zur Verfügung steht, ist offen. Arsenal unterlag Newcastle (mit Fabian Schär) auswärts mit 0:1 und kassierte die 1. Saisonniederlage.

Serie A: Inter Mailand festigt Leaderposition

Inter Mailand hat seine Führung in der Serie A auf vorübergehend 5 Punkte ausgebaut. Die Mailänder (mit Yann Sommer) gewannen bei Atalanta Bergamo mit 2:1 und fuhren den 9. Saisonsieg ein. Hakan Calhanoglu (40./P.) und Toptorschütze Lautaro Martinez (57.) trafen für den Leader. Stadtrivale Milan kassierte derweil eine empfindliche Niederlage. Beim zuvor sieglosen Udinese verlor das Team (ab 46. mit Noah Okafor) mit 0:1.