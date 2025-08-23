Legende: Viel Frust bei Erling Haaland und Manchester City. Imago/Shutterstock

Premier League: ManCity unterliegt «Spurs»

Erster Dämpfer für Manchester City in der noch jungen Saison. Die «Skyblues» verloren am 2. Spieltag zuhause gegen Tottenham mit 0:2. Nachdem Pep Guardiolas Team in der ersten halben Stunde einige Chancen verzeichnet hatte, schlugen die «Spurs» 2 Mal eiskalt zu. Brennan Johnson nach einem Konter (35.) und Neuzugang Joao Palhinha nach einem krassen Bock vom neuen ManCity-Goalie James Trafford (45.+2) erzielten die Tore. Nicht im Aufgebot der «Citizens» stand Nati-Verteidiger Manuel Akanji, um den sich Transfergerüchte ranken.

Resultate