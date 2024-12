Legende: Konnte seine Jubelpose zeigen Zeki Amdouni. Keystone/EPA/FILIPE AMORIM

Primeira Liga: Amdouni beschenkt Benfica

Zeki Amdouni hatte am zwölften Saisonsieg von Benfica Lissabon entscheidenden Anteil. Beim 3:0-Sieg gegen Estoril wurde er in der 70. Minute eingewechselt und traf nur drei Minuten später zum wegweisenden 2:0. In der Nachspielzeit gelang dem 24-jährigen Stürmer, der von Burnley nach Portugal ausgeliehen ist, sein zweites Tor, womit er erstmals in einem Spiel für Benfica doppelt traf. Mit dem Sieg übernimmt Benfica die Tabellenspitze.

Serie A: Inter bleibt vorne dran

Inter Mailand bleibt nach einem 2:0 gegen Como an Spitzenreiter Atalanta Bergamo dran. Das Team rund um Yann Sommer, der zum 8. Mal in dieser Serie-A-Saison ohne Gegentor blieb, liegt mit einer weniger absolvierten Partie drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Im letzten Spiel vor Weihnachten sorgten Carlos Augusto (48.) und Marcus Thuram (92.) für die Tore des amtierenden Meisters.

Resultate