Legende: Duell ohne Sieger Liverpool und Arsenal teilten die Punkte. Keystone/EPA/ASH ALLEN

Premier League: Arsenal punktet gegen Liverpool

Arsenal hat Liverpool im Spitzenspiel der Premier League ein Remis abgetrotzt und die erneute Qualifikation für die Champions League damit weiter fest im Blick. 4 Tage nach dem Out im Halbfinal der Champions League gegen Paris St-Germain kamen die «Gunners» beim Meister trotz eines 0:2-Rückstands noch zu einem 2:2. 2 Spieltage vor Saisonende liegen die zweitplatzierten Londoner 5 Punkte vor dem 6. Platz, der nicht mehr zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. Jedoch dürfte es im Kampf um die Vizemeisterschaft noch einmal spannend werden. Newcastle United mit dem Schweizer Fabian Schär besiegte Chelsea 2:0 und liegt nur noch 2 Punkte hinter Arsenal. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell.

