Legende: Ausgeglichenes Duell Arsenal und Fulham begegneten sich auf Augenhöhe. imago images/sportimage

Premier League: Arsenal nur remis

Arsenal hat auf der Jagd nach Tabellenführer Liverpool überraschend geschwächelt. Die «Gunners» mussten sich im Londoner Stadtduell bei Fulham mit einem 1:1 begnügen. Arsenals Rückstand auf Liverpool bei einem Spiel mehr beträgt sechs Punkte. Das zweitplatzierte Chelsea verkürzte hingegen den Abstand auf die «Reds» durch das wilde 4:3 bei Tottenham. Die «Spurs» holten dabei einen 0:2-Rückstand auf.

Bundesliga: Wolfsburg dank Wind

Wolfsburg hat in der Bundesliga zum 4. Mal in Serie gewonnen und ist auf Platz 5 vorgerückt. Der VfL machte dabei dreimal einen Rückstand wett und siegte 4:3. Der zur Pause eingewechselte Jonas Wind drehte die Partie mit zwei Toren in der Schlussphase. Cédric Zesiger blieb bei Wolfsburg ohne Einsatz, Silvan Widmer kam bei Mainz ab der 85. Minute zum Zug und beging vor dem finalen Treffer das Foulspiel, das zum entscheidenden Freistoss führte. Hoffenheim und Freiburg trennten sich 1:1.

Resultate