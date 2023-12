Legende: Nicht zufrieden Die Spieler von Arsenal. Imago/Sportimage

Premier League: Arsenal nicht mehr Leader

Zum Abschluss der 19. Runde in der Premier League hat der bisherige Tabellenführer Arsenal eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Mikel Arteta verlor zuhause das Londoner Derby gegen West Ham United 0:2. Für die formstarken Gäste, die nun bei 5 Siegen aus den letzten 7 Ligaspielen stehen, trafen Tomas Soucek (13.) und Konstantinos Mavropanos (55.). In der Nachspielzeit verschoss Said Benrahma einen Penalty. Während West Ham auf Platz 6 vorrückt, liegt Arsenal neu 2 Punkte hinter dem neuen Leader Liverpool auf Platz 2.

Im 2. Donnerstagsspiel feierte Brighton gegen Tottenham einen 4:2-Heimsieg. Die Südengländer führten bis zur 81. Minute auch dank einem Doppelpack von Joao Pedro mit 4:0, ehe Alejo Veliz (81.) und Ben Davies (85.) die Schlussphase nochmals spannend machten. Es sollte für die verletzungsgeplagten Spurs aber nur Resultatkosmetik bleiben.