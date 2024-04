Legende: Lässt sich feiern Arsenals Bukayo Saka. Keystone/AP Photo/Dave Shopland

Premier League: Siege für Arsenal und Manchester City

Arsenal London ist bis mindestens Sonntag Leader der Premier League. Die «Gunners» bekundeten in Brighton keine grössere Probleme und gewannen 3:0. Bukayo Saka eröffnete das Skore mittels Penalty, ehe in der 2. Halbzeit Kai Havertz und Leandro Trossard den deutlichen Sieg perfekt machten. Arsenal liegt damit einen Punkt vor Liverpool an der Tabellenspitze. Die «Reds» spielen am Sonntag bei Manchester United. Aktuell punktgleich mit Liverpool ist Manchester City. Kevin De Bruyne glänzte beim 4:2-Sieg bei Crystal Palace als Doppeltorschütze. Bei den «Citizens» wurde Manuel Akanji zur Pause eingewechselt.

Serie A: AS Roma gewinnt Stadtderby

Die AS Roma hat das Derby gegen den Stadtrivalen Lazio gewonnen und damit ihre Champions-League-Ansprüche untermauert. Der Tabellenfünfte setzte sich mit 1:0 (1:0) durch. Lazio hat neun Punkte weniger auf dem Konto und muss um die Europacup-Teilnahme bangen. Gianluca Mancini (42.) erzielte den einzigen Treffer. Im Vorfeld des Derbys war es am Samstagvormittag zu Zusammenstössen zwischen einer Gruppe von etwa 200 Lazio-Fans und 100 AS-Anhängern gekommen.