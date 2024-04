Legende: Hatten viel Grund zu jubeln Arsenal-Spieler, hier nach Ben Whites 5:0 gegen Chelsea. imago images/PA images

Premier League: Chelsea geht bei Arsenal unter

Arsenal kanterte Chelsea dank einer Gala nach der Pause nieder. Am Schluss hiess es 5:0 im Londoner Derby. Leandro Trossard hatte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung gebracht. In einer ausgeglichenen 1. Halbzeit wurden keine weiteren Tore erzielt. Nach dem Seitenwechsel öffneten sich die Schleusen über Chelsea. Zwischen der 52. und 70. Minute erhöhten Ben White und Kai Havertz, mit je zwei Toren auf 5:0 für den Tabellenführer. Für Aussenverteidiger White war es der erste Doppelpack als Profi.

Coppa Italia: Milik erlöst Juve spät

Juventus Turin verlor das Rückspiel des Coppa-Italia-Halbfinals gegen Lazio Rom mit 1:2. Da die Turiner das Hinspiel zu Hause mit 2:0 gewonnen hatten, fiel dies nicht ins Gewicht. Valentin Castellanos brachte die Römer mit einem Doppelpack (12./48.) mit 2:0 in Führung, was zu einer Verlängerung geführt hätte. In der 83. Minute verkürzte Arkadiusz Milik für die «Alte Dame» und schoss diese damit ins Final. Bereits im Vorjahr war Lazio, damals im Viertelfinal, an Juventus gescheitert. Florenz geht im anderen Halbfinal am Mittwoch mit einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel in Bergamo.