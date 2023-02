Legende: Erzielte das entscheidende Tor Gabriel Martinelli. Keystone / AP Photo Jon Super

England: Arsenal mit verdientem Sieg

Arsenal mit Granit Xhaka verteidigt seinen Vorsprung von zwei Punkten an der Tabellenspitze. Das Team des Schweizer Mittelfeldspielers gewann gegen Leicester City durch ein Tor nach der Pause von Gabriel Martinelli 1:0. Der knappe Sieg war jedoch nicht gestohlen: Fast 70 Prozent Ballbesitz hatte das Team von Trainer Mikel Arteta.

Nach diesem Sieg stand Verfolger Manchester City mit Manuel Akanji unter Zugzwang. Die Mannschaft von Pep Guardiola liess sich davon aber nicht beirren und gewann die Partie gegen Bournemouth mit 4:1. Bereits zur Halbzeit führten die «Citizens» mit 3:0.

Spanien: Real lässt im Meisterrennen Punkte liegen

Real Madrid empfing zuhause den Stadtrivalen Atletico. Trotz einer roten Karte in der 65. Minute gegen Atleticos Angel Correa gingen die Rot-Weissen in der 78. Minute durch José Gimenez in Führung. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff nutzten «Los Blancos» ihre Überzahl doch noch aus: Alvaro Rodriguez erzielte den Ausgleichstreffer für Real Madrid, zu mehr reichte es nicht mehr.