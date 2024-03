Legende: Hatten wieder viel Grund zum Jubeln Arsenal-Spieler nach einem ihrer Treffer beim Gastspiel in Sheffield. imago images/News Images

Premier League: Arsenal fertigt Sheffield mit 6:0 ab

Bei Schlusslicht Sheffield United zeigte Arsenal einmal mehr seine ganze Spielfreude. Nach 15 Spielminuten führten die Londoner bereits mit 3:0, zur Pause stand es 5:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Benjamin White (58.) noch auf 6:0. Neben White trugen sich am Montagabend mit Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz und Declan Rice vier weitere «Gunners» in die Torschützenliste ein, hinzu kam ein Eigentor. Mit dem 7. Sieg in Serie, bei einem Torverhältnis von 31:3, bleibt Arsenal mit 61 Punkten an Tabellenführer Liverpool (63) und dem Zweiten Manchester City (62) dran.

Serie A: Inter zieht weiter davon – 15 Punkte Vorsprung

Inter Mailand traf im heimischen Giuseppe-Meazza auf Genua. Durch die 1:2-Niederlage Juventus' in Neapel hatte sich den Mailändern die Chance geboten, an der Spitze auf 15 Punkte davonzuziehen. Inter ging die Aufgabe entschlossen an und mit einer 2:0-Führung im Rücken in die Pause. Doch Genua steckte nicht einfach auf und verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel auf 1:2 (54.). Der Ausgleich fiel nicht mehr und so stand der 9. Ligasieg Inters in Serie fest.