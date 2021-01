Legende: Premiere Verteidiger Kieran Tierney bejubelt sein 1. Saisontor. Keystone

England: Arsenal mit 3. Sieg in Serie

Arsenal kommt langsam in Fahrt: Nach ernüchternden Wochen kamen die «Gunners» bei West Bromwich zum bereits 3. Sieg in 8 Tagen. Beim deutlichen 4:0 trafen die formstarken Kieran Tierney und Bukayo Saka sowie zweimal Alexandre Lacazette.

Tottenham hat nach 4 sieglosen Liga-Spielen erstmals wieder gewonnen. Beim 3:0-Heimerfolg über Leeds United erzielte Heung-min Son sein 100. Tor im Trikot der «Spurs». Die weiteren Tore für die Londoner erzielten Harry Kane per Penalty und Toby Alderweireld.

Spanien: Real besiegt auch Celta Vigo

Real Madrid steht dank einem 2:0-Sieg zumindest vorübergehend auf dem 1. Platz der Primera Division. Lucas und Marco Asensio trafen für die Madrilenen. Es war der 7. Sieg im 8. Spiel für Real.

Schottland: Rangers gewinnen «Old Firm»

Die Rangers haben das Glasgow-Derby «Old Firm» gegen Erzrivale Celtic mit 1:0 gewonnen. Celtics Callum McGregor traf in der 70. Minute ins eigene Tor, nachdem sein Teamkollege Nir Bitton in der 62. Minute die rote Karte kassiert hatte. Bei den Rangers wurde Cedric Itten in der 77. Minute eingewechselt, Celtics Albian Ajeti kam nicht zum Einsatz.