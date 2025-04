Legende: Umkämpftes Spiel ohne Sieger Martin Ödegaard im Zweikampf gegen Daichi Kamada. imago images/Sportimage

Premier League: Liverpool muss warten

Arsenal zögert die Meisterentscheidung trotz eines 2:2-Unentschiedens im Heimspiel gegen Crystal Palace erneut hinaus. Die «Gunners» lagen zweimal in Führung, Palace konnte den Spielstand aber beide Male ausgleichen. Leader Liverpool reicht nun am Sonntag ein Remis zu Hause gegen Tottenham, um den Meistertitel in trockene Tücher zu bringen.

Coppa Italia: AC Milan im Final

Die AC Milan steht als erster Finalist der Coppa Italia fest. Nach dem 1:1 im Hinspiel setzten sich die «Rossoneri» im Rückspiel gegen Stadtrivale Inter Mailand klar mit 3:0 durch. Luka Jovic glänzte mit einem Doppelpack. Der Schweizer Torhüter Yann Sommer kam bei Inter nicht zum Einsatz. Im Endspiel trifft die AC Milan entweder auf Bologna (mit Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer) oder Empoli.

LaLiga: Real jubelt dank Güler

Real Madrid hat den Rückstand auf Leader Barcelona am Mittwochabend in der 33. Runde wieder auf vier Punkte verkleinert. Beim 1:0 auswärts gegen Getafe war Arda Güler (21.) der goldene Torschütze. Real und Barça kreuzen im Copa-Final am Samstag die Klingen – in der Liga duellieren sich die Erzrivalen am 11. Mai.

