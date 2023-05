Legende: Kein Durchkommen für Granit Xhaka und Co. gegen Brighton. Keystone/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Premier League: Arsenal verliert – ManCity siegt

War das der entscheidende Ausrutscher? Arsenal mit Granit Xhaka kam in der 36. Runde der Premier League zuhause gegen Brighton gleich mit 0:3 unter die Räder. Titelkonkurrent Manchester City mit Manuel Akanji schlug derweil Everton auswärts mit 3:0. Arsenal weist 2 Runden vor Schluss 4 Punkte Rückstand auf die «Citizens» auf, wobei die «Skyblues» noch eine Partie weniger absolviert haben.

Bundesliga: Leipzig auf CL-Kurs

RB Leipzig hat die Qualifikation für die Champions League ganz dicht vor Augen. Die Sachsen siegten mit 2:1 gegen Werder Bremen und vergrösserten den Abstand auf Tabellenplatz 5 bei noch 2 ausstehenden Spielen auf 4 Zähler. Willi Orban (87.) und Dominik Szoboszlai (90.+6.) drehten das Spiel spät für die formstarken Leipziger. Das abstiegsbedrohte Stuttgart und Leverkusen trennten sich 1:1.

Ligue 1: Comeback von Embolo

Breel Embolo kam in Frankreichs Ligue 1 zum ersten Einsatz seit 2 Monaten. Der Stürmer der AS Monaco wurde nach der Zwangspause wegen Knieproblemen beim torlosen Remis gegen Lille in der 73. Minute eingewechselt. Nach 35 Runden belegt Monaco den 4. Platz unmittelbar vor Lille.