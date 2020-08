England: Arsenal holt Community Shield

Im englischen Community Shield im Londoner Wembley-Stadion konnte Liverpool die Hierarchie nicht wahren. Der Meister unterlag Cupsieger Arsenal im Penaltyschiessen mit 4:5. Nach 90 Minuten stand es 1:1, eine Verlängerung wurde nicht gespielt. Granit Xhaka absolvierte für Arsenal im Mittelfeld die ganze Partie, während der neuerlich verletzte Xherdan Shaqiri bei Liverpool passen musste. Arsenal lag nach einem frühen Tor von Pierre-Emerick Aubameyang bis zur 72. Minute in Führung, ehe der eingewechselte Takumi Minamino ausglich.

Frankreich: Omlin verliert, Lotomba gewinnt

Torhüter Jonas Omlin ist das Debüt in der Ligue 1 misslungen. Er verlor mit Montpellier in Rennes 1:2. Beim 0:1 (22.) wurde der Obwaldner von einem eigenen Verteidiger geschlagen, der den Ball aus kürzester Distanz ablenkte. Beim 0:2 nach 77 Minuten liess sich Omlin von einem trockenen Schuss aus spitzem Winkel erwischen. Montpellier spielte nach einer roten Karte ab der 43. Minute in Unterzahl. Nach 73 Minuten wurde auch ein Spieler von Rennes des Feldes verwiesen. Der 1:2-Anschlusstreffer in der 92. Minute für Montpellier kam zu spät.

Legende: Verliert bei seinem ersten Einsatz für Montpellier Jonas Omlin. imago images

Mehr Glück beim Einstand in der Ligue 1 hatte Jordan Lotomba bei Nizza. Die Südfranzosen bezwangen Strassburg mit 2:0. Damit gewannen sie auch ihre 2. Partie und führen die junge und unübersichtliche Tabelle an. Beide Tore erzielte der dänische Stürmer Kasper Dolberg, das erste auf Foulpenalty. Lotomba bestritt das ganze Spiel, während der von Lausanne-Sport gekommene Schweizer U21-Stürmer Dan Ndoye für die letzten 5 Minuten ins Spiel kam.