Legende: Hausaufgaben erledigt Die Hoffnungen auf den Meistertitel leben für Arsenal weiter. Keystone/AP Photo/Frank Augstein

Premier League: Arsenal legt wieder vor

Arsenal hat in der 36. Premier-League-Runde zuhause gegen Bournemouth einen souverän 3:0-Erfolg bejubelt. Damit legen die Londoner im Meisterrennen vor und halten den Druck auf Manchester City hoch. Bukayo Saka per Penalty in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Leandro Trossard 20 Minuten vor dem Ende und Declan Rice in der 97. Minute sorgten für die Tore des Tabellenführers gegen den Zehnten der Premier League. Nach dem vierten Sieg in Folge hat Arsenal vier Punkte Vorsprung auf Manchester City, das jedoch zwei Partien weniger ausgetragen hat. Das Team von Manuel Akanji kann am Abend im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers nachziehen.