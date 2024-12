Legende: Matchwinner Kai Haverz erzielt den einzigen Treffer der Partie. Imago/Colorsport

Premier League: Arsenal ringt Ipswich nieder

Arsenal ist in der Premier League auf den 2. Tabellenplatz gesprungen. Kai Havertz erzielte beim 1:0-Sieg gegen Aufsteiger Ipswich Town in der 23. Minute das Tor des Tages. Arsenal zog mit 36 Zählern an Stadtrivale Chelsea vorbei. Der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool beträgt 6 Punkte – die «Reds» haben dazu noch eine Partie in der Hinterhand. Für die «Gunners» war es der 3. Pflichtspielsieg in Folge. Zuvor hatte Fabian Hürzeler die Ergebniskrise mit Brighton & Hove Albion nicht beenden können. Das 0:0 gegen den FC Brentford war für Brighton das 6. Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

