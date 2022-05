Legende: Konsternation bei Arsenal Eigentorschütze Ben White (m.) und Granit Xhaka (r.). IMAGO images / Shutterstock

England: Arsenal unterliegt Newcastle

Granit Xhaka hat mit Arsenal die Qualifikation für die Champions League nicht mehr in den eigenen Füssen. Die «Gunners» unterlagen Newcastle auswärts mit 0:2 und verpassten damit den Sprung auf Rang 4. Eine Runde vor Saisonende liegen die Londoner zwei Punkte hinter Tottenham zurück. Ben White brachte Arsenal mit einem Eigentor in der 55. Minute in Rücklage, in der Schlussphase machte Bruno Guimaraes den Deckel drauf. Für Fabian Schär endete das Schweizer Duell vorzeitig und schmerzhaft. Der Innenverteidiger von Newcastle blieb kurz nach der Pause nach einem heftigen Zusammenstoss mit Arsenals Eddie Nketiah für kurze Zeit regungslos am Boden liegen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. In der letzten Runde empfängt Arsenal Everton, Tottenham ist zu Gast bei Absteiger Norwich.

05:13 Video Archiv: Der letzte Auftritt von Arsenal in der «Königsklasse» Aus sportlive vom 07.03.2017. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 13 Sekunden.