Legende: Lange Gesichter Bei Declan Rice und seinen Teamkollegen. imago images/PA Images

Premier League: Arsenal patzt

Arsenal hat im Kampf um die Tabellenführung in der Premier League gepatzt. Die «Gunners» kassierten in der 8. Runde die 1. Saisonniederlage und verloren bei Bournemouth 0:2. Spitzenreiter Liverpool kann mit einem Sieg im Heimspiel gegen Chelsea am Sonntag auf 3 Punkte davonziehen. Newcastle United kassierte derweil die 2. Liga-Niederlage. Das Team von Fabian Schär verlor zuhause gegen Brighton mit 0:1 und wartet damit seit über einem Monat auf einen Sieg. Das goldene Tor für die Gäste erzielte Danny Welbeck. Manchester United drehte gegen Brentford vor eigenem Anhang ein 0:1 und gewann 2:1.

Serie A: Bologna nur mit Remis

Bologna hat in der 8. Serie-A-Runde gegen Genua nur 2:2 gespielt. Andrea Pinamonti korrigierte mit einem Doppelpack die 2:0-Führung für die Gäste, bei denen Remo Freuler durchspielte. Seine Teamkollegen Michel Aebischer (Adduktoren) und Dan Ndoye fehlten indes angeschlagen. Es war bereits das 6. Remis für Bologna. Parma mit Simon Sohm (bis 71.) spielte bei Tabellennachbar Como 1:1.