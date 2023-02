Legende: Übergrosse Freude James Tarkowski nach seinem 1:0 gegen Arsenal. Imago/PA Images

England: Erste Arsenal-Pleite seit 5 Monaten

Arsenal mit Nati-Captain Granit Xhaka hat im englischen Meisterrennen einen unerwarteten Rückschlag erlitten. Der Leader unterlag dem bisherigen Vorletzten Everton mit 0:1. Das Siegtor erzielte James Tarkowski. Der 30-Jährige traf in der 60. Minute per Kopf. Arsenal gelang der Ausgleich trotz der Einwechslung von Neuzugang Jorginho nicht mehr. Für die «Gunners» war es die erste Meisterschaftsniederlage seit dem 1:3 gegen Manchester United am 4. September. Verfolger Manchester City hat damit am Sonntag die Chance, den Rückstand auf vorerst zwei Punkte zu verkürzen.