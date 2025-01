Per E-Mail teilen

Legende: Wieder auf Rang 2 Der Ex-Basler Riccardo Calafiori bejubelt mit Gabriel Martinelli das 3:1. IMAGO / Action Plus

Premier League: Arsenal schlägt Brentford

Arsenal hat das Londoner Stadtduell gegen den FC Brentford am Neujahrstag für sich entschieden. Im letzten Spiel der 19. Premier-League-Runde gewannen die «Gunners» mit 3:1 und eroberten wieder den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Liverpool. Der Rückstand beträgt bei einer Partie mehr sechs Punkte. Im Stadion von Brentford war Arsenal in der 13. Minute durch den Treffer von Bryan Mbeumo erstmal in Rückstand geraten. Gabriel Jesus (29.) glich noch weit vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel waren Mikel Merino (50.) und Gabriel Martinelli (53.) binnen weniger Minuten erfolgreich.

