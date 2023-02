Legende: Zu Fall gebracht Arsenal-Spieler Gabriel. Photo by Clive Mason/Getty Images

England: Arsenal nur mit Remis gegen Brentford

Der FC Arsenal hat im Meisterschaftskampf in der Premier League zum 2. Mal in Serie gepatzt. Nach der 0:1-Niederlage gegen Everton am letzten Wochenende mussten sich die «Gunners» am Samstag zuhause gegen Brentford trotz 1:0-Führung (Leonardo Trossard traf in der 66. Minute) mit einem 1:1-Remis zufriedengeben. Ivan Toney sicherte den Gästen den Punktgewinn. In der Tabelle liegt das Team um Natispieler Granit Xhaka 6 Punkte vor Manchester City an der Spitze. Am Mittwoch kommt's in London zum Showdown der beiden Topteams.

Frankreich: Embolos Monaco stürzt PSG in die Krise

Ohne die angeschlagenen Lionel Messi und Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain die bereits 4. Niederlage im Jahr 2023 kassiert. Der Meister unterlag der AS Monaco auswärts mit 1:3. Für die Gäste erzielte der 16-jährige Warren Zaire-Emery das einzige Tor zum zwischenzeitlichen 1:2. Für die formstarken Monegassen war Wissam Ben Yedder mit 2 Toren und 1 Vorlage entscheidend, bevor er eine gute Viertelstunde vor Schluss Breel Embolo Platz machte.