Legende: Traf auch im letzten Spiel der Saison Ademola Lookman, der Hattrick-Torschütze des Europa-League-Finals. imago images/ImagePhoto/Gribaudi

Italien: Atalanta verhindert CL-Teilnahme der AS Roma

Fünf italienische Klubs werden in der nächsten Saison an der Champions League teilnehmen. Einen sechsten Teilnehmer verhinderte Atalanta Bergamo mit dem 3:0-Sieg gegen Torino in der 38. und letzten Runde der Serie A. Hätten die Bergamasken die Meisterschaft auf Rang 5 beendet, wären sie als Europa-League-Sieger in die Champions League vorgerückt, und der Sechstplatzierte hätte gemäss dem neuen Verteilschlüssel der Uefa vom neu dazugewonnenen Platz in der Champions League profitiert. Anstatt die AS Roma (6. der Serie A) steht damit Benfica Lissabon (aufgrund des besten Uefa-Koeffizienten) in der Gruppenphase der Champions League.

Bonucci beendet Karriere Box aufklappen Box zuklappen Leonardo Bonucci beendet seine Karriere. Der 37-Jährige steht nach einem halbjährigen Intermezzo bei Union Berlin aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, wo er am Sonntagabend sein letztes Spiel bestreiten wird. Der Innenverteidiger bestritt in seiner Laufbahn 121 Länderspiele für Italien und wurde 2021 Europameister. Für Juventus Turin lief Bonucci mehr als 500 Mal auf und gewann 8 Mal die Meisterschaft.

Puertas verpasst Meistertitel in Belgien

Der in Lausanne geborene Cameron Puertas verpasste mit Union Saint-Gilloise den Meistertitel in Belgien um nur einen Punkt. Der 2:0-Heimsieg gegen Genk zum Saisonabschluss reichte nicht, weil der FC Brügge, der zukünftige Klub von Ardon Jashari, ein torloses Remis bei Cercle Brügge erreichte und so den 19. Meistertitel feiern durfte. Puertas gelangen in dieser Saison in 40 Spielen 11 Tore und 19 Assists.