Italien: Atalanta darf weiter träumen

Atalanta Bergamo bleibt auf Champions-League-Kurs. Das Team von Remo Freuler setzte sich in der 36. Runde gegen Genoa mit 2:1 durch und hält sich in den Top 4. Atalanta bleibt nach dem 4. Sieg in Folge nach dieser Runde auf jeden Fall mindestens auf dem 4. Platz vor der AC Milan und der AS Roma.

Italien: Lecce steigt auf

Lecce hat den Durchmarsch von der 3. Liga in die Serie A geschafft. Die Mannschaft aus Apulien gewann in der letzten Runde der Serie B gegen Spezia 2:1 und hielt damit Palermo auf Distanz. Vor Lecce hatte schon Brescia den Aufstieg geschafft. Lecce wurde nach der Saison 2011/2012 im Zuge des Manipulationsskandals in die dritthöchste Liga zwangsrelegiert.