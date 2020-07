Legende: Dreierpacker Mario Pasalic von Atalanta Bergamo. Keystone

Italien: Kantersieg für Bergamo

Atalanta Bergamo hat einen Platz in der Champions League praktisch auf sicher. Die Mannschaft mit dem Schweizer Remo Freuler, der nicht zum Einsatz kam, schlug Brescia gleich mit 6:2. Grosse Figur beim zumindest vorübergehenden Tabellenzweiten der Serie A war Mario Pasalic. Der Kroate schoss in der 2. Minute das 1:0 und legte nach dem Seitenwechsel die Treffer zum 5:1 und 6:1 nach. Atalanta hat nun in 33 Partien überragende 93 Tore erzielt.

Portugal: Seferovic mit 4. Saisontor

Benfica Lissabon hat die Titelentscheidung in der portugiesischen Meisterschaft zumindest um einen Tag hinausgezögert. Beim 2:0-Sieg gegen Vitoria Guimaraes sorgte der eingewechselte Haris Seferovic in der 87. Minute mit seinem 4. Saisontor für das Schlussresultat. Leader Porto kann den 29. Titelgewinn in der Nacht auf Donnerstag mit einem Sieg gegen Sporting Lissabon perfekt machen.

England: Chelsea feiert Minisieg

Drei Tage nach der Niederlage gegen Aufsteiger Sheffield United siegte Chelsea im ersten Spiel der 36. Runde zuhause gegen Absteiger Norwich City 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Olivier Giroud kurz vor der Pause mit dem Kopf.