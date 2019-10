Italien: Freulers Bergamo gibt 3-Tore-Führung preis

Remo Freuler hat mit Atalanta Bergamo in der Serie A das Vorrücken auf den 2. Platz verpasst. Das Team des Schweizer Mittelfeldspielers brachte bei Lazio Rom eine 3:0-Führung nicht über die Zeit und spielte nur 3:3. Der Ausgleich durch Ciro Immobile fiel durch einen Penalty erst in der Nachspielzeit. An der Tabellenspitze liegt weiterhin Juventus. Die «Bianconeri» mühten sich gegen Bologna (ab der 82. mit Blerim Dzemaili) zu einem 2:1-Sieg.

Spanien: Real verliert Spiel und Tabellenführung

Real Madrid hat auf Mallorca eine überraschende Niederlage kassiert. Die «Königlichen» unterlagen durch den Gegentreffer von Lago Junior (7.) dem Tabellen-18. mit 0:1. Weil gleichzeitig Barcelona bei Eibar mit 3:0 siegte, kommt es an der Tabellenspitze der Primera Division zu einem Leaderwechsel. Neu führt Barcelona einen Punkt vor Real.