Spanien: Atletico gewinnt in Granada

Fünf Tage nach dem 2:2 gegen Celta Vigo ist Leader Atletico Madrid zum Erfolg zurückgekehrt. Die Mannschaft von Diego Simeone bezwang auswärts Granada 2:1. Damit machten die «rojiblancos» den nächsten Schritt in Richtung 11. Meistertitel. Das Siegestor gegen Europa-League-Teilnehmer Granada erzielte der Argentinier Angel Correa mit seinem 4. Saisontreffer eine Viertelstunde vor Schluss. Der Vorsprung auf die Verfolger Real Madrid und Barcelona (5:1 gegen Alaves) beträgt weiterhin 11 Verlustpunkte.

Italien: Juventus 7 Punkte hinter Milan

Rekordmeister Juventus Turin hat im Kampf um die Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor am Samstagabend beim SSC Neapel mit 0:1. Damit kassierte Juve die 3. Saisonniederlage in der Serie A. Das Siegtor der Gastgeber markierte Lorenzo Insigne in der 31. Minute per Elfmeter. Der Stürmer hatte die letzten 3 Strafstösse gegen die «Alte Dame» verschossen. Leader Milan kassierte bei Aufsteiger Spezia eine überraschende 0:2-Niederlage. Damit kann Inter am Sonntag mit einem Sieg gegen Lazio die alleinige Tabellenführung übernehmen.