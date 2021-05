Legende: Späte Erlösung Luis Suarez wird nach seinem späten Siegtor von seinen Mitspielern gefeiert. imago images

Spanien: Atletico siegt in extremis

Atletico Madrid steigt am kommenden Sonntag in der Pole-Position in den letzten Spieltag. Luis Suarez sorgte gegen Osasuna in der 88. Minute für das 2:1-Siegtor der «Rojiblancos». Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Atletico noch 0:1 zurückgelegen. Dank der späten Wende liegt das Simeone-Team 2 Punkte vor Real Madrid, das mit 1:0 in Bilbao gewann.

Keine Chance mehr auf den Titel hat Barcelona. Die Katalanen unterlagen Celta zuhause 1:2 und liegen neu 7 Punkte hinter Platz 1.

Resultate Primera Division

Frankreich: PSG rückt Lille auf die Pelle

Auch in der Ligue 1 fällt die Entscheidung um den Meistertitel erst am letzten Spieltag. Leader Lille musste sich gegen St. Etienne mit einem 0:0 begnügen und nimmt nur ein Polster von einem Punkt mit ins Saisonfinale in einer Woche. Dies, weil Verfolger PSG Stade Reims problemlos 4:0 besiegte.

Resultate Ligue 1

Italien: Napoli und Milan auf Kurs

Napoli (2:0 in Florenz) und die AC Milan (0:0 gegen Cagliari) haben es vor dem abschliessenden Spieltag in der eigenen Hand, sich für die Champions League zu qualifizieren. Sowohl Napoli als auch Milan auf den Rängen 3 und 4 haben einen Punkt Vorsprung auf das fünftplatzierte Juventus.