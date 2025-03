Bundesliga: Mainz übernachtet auf Rang 3

Mainz 04 reitet weiter auf der Erfolgswelle. Das Überraschungsteam der laufenden Bundesliga-Saison fuhr bei Borussia Mönchengladbach den 4. Sieg in Serie ein und kletterte in der Tabelle auf den 3. Platz. Beim 3:1-Auswärtserfolg trafen für Mainz Paul Nebel kurz vor und Dominik Kohr kurz nach der Pause. Stefan Lainer verkürzte in der 73. Minute auf 1:2, doch Mainz stellte den 2-Tore-Vorsprung nur 4 Minuten später durch Nadiem Amiri wieder her. Bei den Gladbachern hütete Jonas Omlin nach abgesessener Rotsperre das Tor, auch Nico Elvedi spielte durch. Auf Seiten von Mainz wurde Silvan Widmer in der Schlussphase eingewechselt.

Resultate