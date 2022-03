Legende: Krönte sich zum einzigen Torschützen des Abends Augsburgs Daniel Caligiuri (links). imago images

Deutschland: Augsburg siegt und überholt Bielefeld

Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten einen wichtigen Sieg gefeiert. Auswärts in Bielefeld avancierte Daniel Caligiuri (50.) zum Matchwinner für die Fuggerstädter. Dank des Sieges überholte der FCA die Arminia in der Tabelle und steht neu auf Rang 14. Cédric Brunner wurde bei Bielefeld nach 76 Minuten ausgewechselt, Ruben Vargas stand beim Gast 68 Minuten lang auf dem Platz.

Audio Augsburg siegt im 6-Punkte-Spiel (ARD, Jan Wochner) 01:08 min abspielen. Laufzeit 01:08 Minuten.

Italien: Inter vorübergehend wieder Leader

Nach 4 Spielen ohne Sieg hat Inter Mailand in der Serie A wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen Aufsteiger Salernitana kamen die «Nerazzurri» zu einem souveränen 5:0-Heimsieg. Damit stehen die Mailänder bis zum Spitzenkampf zwischen Rivale Milan und Napoli am Sonntagabend wieder an der Tabellenspitze.

Spanien: Sevilla nur mit Remis

Erster Verfolger Sevilla hat es auswärts gegen Alaves verpasst, im Kampf um die Tabellenspitze vorzulegen. Die Andalusier kamen in Vitoria-Gasteiz nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit hat Leader Real Madrid am Samstagabend im Heimspiel gegen Real Sociedad die Chance, die Führung auf 8 Zähler auszubauen.