Legende: Zunge raus Everton-Torschütze Iliman Ndiaye legt sich hinter die Mauer. Imago/sportimages

Premier League: Arsenal spielt nur remis

Ausgerechnet Stadtrivale Everton hat dem FC Liverpool in der Premier League einen grossen Gefallen getan. Die «Toffees» rangen am Samstagnachmittag in der 31. Runde dem zweitplatzierten Arsenal ein 1:1 ab. Damit hat Liverpool am Sonntag beim Gastspiel in Fulham die Chance, seinen Vorsprung auf die «Gunners» auf 14 Punkte auszubauen. Bei noch sieben zu spielenden Runden wäre dies wohl die endgültige Entscheidung im Meisterrennen. Der Belgier Leandro Trossard brachte Arsenal nach einer guten halben Stunde in Führung. Iliman Ndiaye glich für Everton kurz nach der Pause vom Elfmeterpunkt aus (49.).

