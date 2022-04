Legende: Würde am liebsten im Erdboden versinken Barcelonas Gavi. imago images / Pressinphoto

Spanien: Barcelona muss sich Abstiegskandidaten beugen

Nach dem Europa-League-Aus vom vergangenen Donnerstag hatte Barcelona auch am 32. Spieltag der Primera Division eine bittere Pille zu schlucken. Im Heimspiel gegen Cadiz verlor die «Blaugrana» 0:1. Den Siegtreffer für die Andalusier erzielte Lucas Perez in der 48. Minute. Cadiz, das vor der Partie noch auf einem Abstiegsplatz gelegen hatte, machte dank des Überraschungssiegs einen Schritt aus dem Liga-Keller und liegt neu auf dem 16. Rang.

02:58 Video Archiv: Frankfurt schafft Überraschung im Camp Nou Aus Europa League – Highlights vom 14.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Italien: Napoli und Rom teilen sich die Punkte

In der 33. Runde der Serie A trennten sich Napoli und die AS Roma mit 1:1. Captain Lorenzo Insigne (11.) traf per Foulelfmeter für die Gastgeber, Gäste-Joker Stephan El Shaarawy (90.+1) glich aus. Aufgrund des Remis verpassten es die Neapolitaner (67 Punkte), den 2. Tabellenrang von Inter Mailand (69 Punkte) zu übernehmen. Inter hat bis dato jedoch eine Partie weniger bestritten.